Mandag ble det klart at Rocket League blir «Folkets spill» i Telenorligaen.

Det betyr at fotballbilspillet slår følge med Counter-Strike: GO, Overwatch, League of Legends og Hearthstone når vårsesongen starter opp i februar.

Siden PlayStation 4- og PC-eiere av Rocket League kan spille mot og med hverandre, blir dette også det første konsollspillet i Telenorligaen.

Fire kvalifiseringer i januar

Telenorligaen er et seriespill delt opp i divisjoner, ikke ulikt det man kjenner igjen fra tradisjonell fotball. De beste lagene kjemper om pengepremier i 1. divisjon, mens resten av deltakerne fordeles nedover i divisjonene basert på ferdighetsnivå. For å rykke opp til et høyere nivå, må man vinne eller komme på andreplass i sin divisjon.

For at folk skal havne på omtrent det nivået de hører hjemme, arrangerer vi fire kvalifiseringer i helgen 14–15. januar. Lørdagen er det to kvalifiseringer for 1. divisjon, mens søndagen er det en kvalifisering for 2. divisjon og en for 3. divisjon.

Meld på laget ditt her:

Lørdag 14. januar klokken 12:00 (påmeldingsfrist 11:30)

Kvalifisering til 1. divisjon (de fire beste kvalifiseres)

Lørdag 14. januar klokken 18:00 (påmeldingsfrist 17:30)

Kvalifisering til 1. divisjon (de fire beste kvalifiseres)

Søndag 15. januar klokken 12:00 (påmeldingsfrist 11:30)

Kvalifisering til 2. divisjon (de åtte beste kvalifiseres)

Søndag 15. januar klokken 18:00 (påmeldingsfrist 17:30)

Kvalifisering til 3. divisjon (de 32 beste kvalifiseres)

Hvis du ryker ut av en kvalifisering er det fortsatt tid til å melde seg på den neste. Alle som deltar og ryker ut i den siste kvalifiseringen for 3. divisjon vil få førsterett på en plass i 4. divisjon.

