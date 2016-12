Julen står for døren. Kanskje du skal tilbringe høytiden med familie eller venner? Etter at julematen har fått sunket er det kanskje på tide å la seg underholde litt, men alt er stengt og det er bare repriser på TV. Vent nå litt, var det ikke noe som het lokal flerspiller? Sofaspill, som det også kalles, er skapt for å nytes sammen med andre.

En gang i tiden var lokal flerspiller et must, men med mindre du har en Nintendo-konsoll i stuen din har de fleste favorittspillene droppet denne muligheten til fordel for flerspiller over Internett. Men noen holder ennå stand! Derfor har vi i Gamer.no snekret sammen denne listen over noen av de beste spillene fra de siste årene du kan spille med en eller flere andre i sofakroken. Merk deg at noen av spillene er ute til flere plattformer, så les gjerne gjennom hele listen.

Nå kan juleferien bare komme!

Wii U

Vi begynner med Nintendos foreløpig siste konsoll, Wii U. Denne lille krabaten fikk et kort liv, men fremdeles er noen millioner konsoller i flittig bruk. Dette er våre beste tips:

Pokkén Tournament

Pokkén Tournament lar deg for første gang kjempe som din favoritt-pokémon mot andre monstre. Vår anmelder kalte spillet «et friskt tilskudd til sjangeren» og lot seg imponere over hvor lett det var å spille, men hvor vanskelig det var å mestre. Litt som Super Smash Bros. for Wii U, bare mindre hektisk. Ikke la deg lure av det relativt enkle utseendet; spillmekanikken er dypere enn man skulle tro.

Et must for alle med sans for Pokémon og dem er det tross alt en del av.

Stealth Inc. 2

Fantastiske Stealth Inc. 2 ble utviklet spesielt for Wii U, men ble senere sluppet til de fleste andre plattformer. Ikke akkurat uvanlig for uavhengige spill på Wii U, men denne versjonen har ett stort fortrinn: den unike, lokale flerspillerdelen. Dette er kanskje det beste ved hele spillet.

Via gamepaden kan nemlig en ekstra spiller veilede den andre gjennom labyrintene og hjelpe til med å løse de mange utfordringene som dukker opp underveis. En perfekt måte å samarbeide på for dem som selv ikke kan (eller vil) spille så mye selv.

Stealth Inc. 2 får du kjøpt på Nintendo Wii Us eShop.



Super Mario 3D World

Mange ble litt skuffet da det nyeste, tredimensjonale Mario-spillet ikke var like storslått som Galaxy-serien, men dette er faktisk det Mario-spillet med de mest spennende brettene på veldig lenge, bare spør vår anmelder.

Flerspillerdelen, hvor opp til fire spillere hjelper (og lager trøbbel for) hverandre er et soleklart høydepunkt for Wii U. De som er på jakt etter større utfordringer for bare to spillere kan bryne seg på det virkelig krevende Donkey Kong: Tropical Freeze.

Mario Kart 8

Ikke overraskende at denne dukker opp her, men en liste over sofaspill uten Mario Kart er som smeltet ost uten meieriprodukter. Mario Kart er en sikker vinner, uansett aldersgruppe. Nummer åtte i rekken har fått to utvidelsespakker slik at spillet kan lokke med hele 48 baner, inkludert helt nye vrier på gamle favoritter.

Vår anmelder var storfornøyd og trakk særlig fram at kjøreferdigheter nå betydde mer enn på lenge. Likevel er spillet såpass omtenksomt at selv de yngste aldri føler seg forbikjørt.

Chariot

De beste samarbeidsspillene har ofte den enkleste spillmekanikken. Som regel går de alle ut på å frakte noe fra en ende av brettet til en annen, med visse variasjoner underveis. Slik sett er det nesten litt skuffende at Chariot holder seg så slavisk til denne klassiske oppskriften, men heldigvis er det ikke noe å si på utførelsen.

Det er vanskelig å ikke la seg sjarmere (og frustrere) av dette lille spillet hvor du og en medspiller skal frakte kjerren med liket av den avdøde kongen til gravstedet hans. Anbefales for alle med en hang til fysikkbasert moro. Spillet er også ute til PlayStation 4, Xbox One og PC.

Chariot får du kjøpt på Nintendo Wii Us eShop.

PlayStation 4

PlayStation 4 kan særlig friste med mange flotte indiespill som er bygget for flerspillermoro. Dette er noen av de beste som er kommet i løpet av de siste årene:

Overcooked

Noen spill kan se forlokkende enkle ut ved første øyekast. Overcooked kan fremstå som en temmelig behagelig affære, men ikke la deg lure! To til fire spillere må sørge for at kjøkkenet får unna bestillingene som renner inn, samtidig som det stadig dukker opp nye utfordringer på kjøkkenet. Alle arbeidsstasjonene krever like mye oppmerksomhet, så her kreves det at man kan multitaske. Hvem bryr seg vel om biffen er perfekt stekt hvis den serveres på en skitten tallerken? Det er like lett å plukke opp som det er vanskelig å legge fra seg. Også ute til PC og Xbox One.

Rayman Legends

Rayman Legends fikk aldri den mottakelsen det fortjente. Det er best på Wii U, men man skal virkelig ikke kimse av versjonene på PlayStation 4, Xbox One eller PC heller. Hver gang du tror at du har fått grep om hva Rayman Legends er, sniker spillutviklerne inn et nytt element som gjør at du må legge om spillestilen din fullstendig. Dette er spillet som kan gi deg tilbake troen på plattformsjangeren.

Om du ennå ikke har gitt denne generasjonens smarteste plattformspill en sjanse, så er tiden virkelig inne nå. Bare spør vår anmelder. Prøv også Little Big Planet 3 om du ikke har gjort det ennå.

Nidhogg

Noen ganger er det ikke selve slåssingen som er det store høydepunktet. Alle kan trykke frenetisk på noen knapper og få inn et par gode treff (kanskje til og med vinne en hel kamp), men det er først når man lærer seg å posisjonere seg strategisk at slåssespill virkelig blomstrer opp. Nidhogg vet dette og gjør kort prosess: ett hugg og du er død. Her handler alt om taktikk og hvordan du bruker brettet til din fordel, men heldigvis er neste kamp i gang før du rekker å sørge over forrige tap.

Også tilgjengelig på PC.

Jamestown+

Savner du 16-bitskonsollene? Vi også. Noe av det beste fra denne tiden var alle de snodige, fargerike skytespillene à la Pocky & Rocky eller Parodius. De tre utviklerne i Final Form Games har virkelig anstrengt seg for å lage et så klassisk arkadespill som mulig, uten at det går ut over spillbarheten. Resultatet er et fyrverkeri av en romdystopi.

Du og opp til tre andre spillere styrer en gruppe britiske kolonister fra 1700-tallet, bare på planeten Mars i et alternativt steampunk-univers. Det er egentlig alt du trenger å vite. Finnes også på PC.

Xbox One

Xbox-konsollene har mange klassiske samarbeidsspill, bare Gears of War-serien i seg selv kan være grunn nok til å investere i Microsofts nyeste konsoll. Men det er også mye annet knask der ute for dem som vil spille sammen med en venn.

Sonic & All-Stars Racing Transformed

Til fots kan Sonic løpe fra de fleste biler. Likevel er nettopp dette bilspillet den beste, fartsfylte opplevelsen Sonic har gitt oss de siste årene. Dette spillet er også ute til Wii U og PC, men vi tar det med her fordi det nylig ble gjort tilgjengelig takket være Xbox Ones bakoverkompatibilitet med Xbox 360-spill. Dessuten gikk det under radaren for veldig mange. Spillet er helt på høyde med de fleste versjonene av Mario Kart, bare at det er basert på Segas rikholdige spillkatalog. Vår anmelder jublet over flerspillerdelen, det tror vi at du også vil gjøre.

Rocket League

Gammelt nytt for mange da det tross alt kom ut til PlayStation 4 i 2015, men vi kan rett og slett ikke lage en liste som dette uten å nevne Rocket League.

Rocket League er et spill man umiddelbart vet om man vil like eller ikke.Konseptet er like enkelt som det er genialt: to lag bestående av racerbiler skal spille fotball mot hverandre. Det går fort og hardt for seg, akkurat slik det bør gjøre. «Et av de få fotballbaserte spillene som har hekta meg fra første øyeblikk», skrev vår anmelder.

Halo: The Master Chief Collection

Halo-spillene forvandlet skytespillsjangeren for evig; særlig flerspillerdelen var med på å gjøre dem til klassikere. Stor var derfor skuffelsen da det viste seg at Halo 5 droppet lokal flerspiller, men denne suverene samlingen lar deg spille de fire første spillene i serien med opp til tre andre.

Vår anmelder kalte det en kjærlighetserklæring til fansen. Hva er det du venter på? Prøv gjerne også Gears of War: Ultimate Edition eller Gears of War 4 dersom du er på jakt etter skytespill i tredjeperson.

Lovers In a Dangerous Spacetime

Tilbake til multitaskingen med dette samarbeidsspillet: du og opp til tre andre spillere må manøvrere et romskip gjennom et ugjestmildt verdensrom. Ikke overraskende er det mye å holde styr på, akkurat som i Overcooked.

Våpnene må avfyres, skjoldene må aktiveres og farer må unnvikes. Et vakkert, lite spill som kan få frem det beste og verste i oss alle. I verdensrommet kan kanskje ingen høre deg skrike av frustrasjon, men på sofaen blir det sannsynligvis høylydt. Også ute til PC og PlayStation 4.

Borderlands: The Handsome Collection

Borderlands-spillene er ikke akkurat kjent for sine gode historier. Heldigvis fungerer skytingen aldeles utmerket, og noen ganger er det alt man trenger.

Borderlands: The Handsome Collection kan friste med oppussede versjoner av Borderlands 2 og Borderlands: The Pre-Sequel, samt alle utvidelsespakkene, men med plass til hele fire spillere som sammen kan skyter på alt som rører seg. Obligatorisk for actionfrelste. Også ute til PlayStation 4.

PC

Du trenger ikke flytte PC-spillingen inn i stuen for å spille lokal flerspiller, men det gjør det hele mye morsommere. I så fall anbefaler vi følgende spill:

Sportsfriends

Alle typer sportsspill er som skapt for lokal flerspiller, men det finnes heldigvis mange gode alternativer dersom du ikke blir fristet av FIFA og NHL-spillenes innfløkte kommandosystemer. Hvis du har en PC eller PlayStation 4 bør du for eksempel sjekke ut Sportsfriends, et snodig, lite spill for opptil fire spillere som ønsker å tukte hverandre. Se for deg et fysikkbasert, løssluppent og ustyrlig Wii Sports og du får en anelse om hva vi snakker om. Perfekt for voksenfester er det også.

Human: Fall Flat

Hva er din største frykt her i livet? Human: Fall Flat er et nydelig, surrealistisk spill om frykten for å falle. Det høres kanskje ikke særlig trivelig ut, men saken er den at dette er et av de mest avslappende og meditative spillene på veldig lenge hvor du og en medspiller må manøvrere dere over på trygg grunn. Jo visst er det langt ned, så lenge du og makkeren din klarer å samarbeide er det Human: Fall Flat noe av det nærmeste du kommer en zenaktig opplevelse.

Ultimate Chicken Horse

På jakt etter noe som minner om TowerFall: Ascension, bare mer krevende og frustrerende? Da er kanskje Ultimate Chicken Horse er spillet for deg. Forskjellen her er at det er spillerne selv som må bygge brettene underveis, men målet er å lage dem så vanskelige at ingen av de andre medspillerne klarer å fullføre dem.

Ultimate Chicken Horse er som et pervertert Super Mario Maker. Hva slags spillmaker tror du at du er? En som vil se sine medspillere – eller gråte?

Portal 2

Vi avslutter med en ekte klassiker. Gode, gamle Portal 2 begynner riktignok å dra på årene, men dette er fremdeles gullstandarden alle fysikkbaserte spill måles opp mot. Selvfølgelig må Portal 2 med, noe annet hadde vært utilgivelig.

Spillet er lastet med smart humor, spenning og finurlige puslespill som virkelig setter de små grå på prøve. Portal 2 er nær perfekt som en soloopplevelse, men når det oppleves sammen med en venn blomstrer brettene opp på en helt ny måte.

Noe vi har glemt? Gjør listen bedre ved å dele dine beste tips i kommentarfeltet!

