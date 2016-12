Utgitt på PlayStation 4.

Naughty Dogs første spill etter braksuksessen The Last of Us medførte selvsagt svært høye forventninger. I årevis gikk det rykter om både det ene og det andre som skjedde internt i studioet, en del stemmeskuespillere ble skiftet ut, og Uncharted-skaperen Amy Hennig forlot Naughty Dog i 2014.

Siden da ble det The Last of Us-sjefene Neil Druckman og Bruce Straley som styrte skuta, som trygd kom i havn i mai 2016. Og for en praktfull skute det var.

Flere her i redaksjonen mener dette er det beste Uncharted-spillet, og sier oss svært fornøyde med pakken. De slående vakre omgivelsene, den Hollywood-aktige action-musikken og de stadig like elskbare figurene på jakt etter en tapt sjørøverskatt viser oss et Naughty Dog som er i storform på PlayStation 4.

Måten Elena og Drake stopper opp på for å diskutere forholdet sitt midt i en spillbar seksjon gjør spenningen veldig ekte i siste akt av spillet. Dynamikken mellom Nolan North og Troy Baker som brødre overbeviser, og skurkene er sterke og farlige og for det meste likanes.

Både spillmekanisk og narrativt er mye veldig likt de tidligere spillene, men noen forbedringer og videreutviklinger sørget for at Drake-svanesangen føltes som et friskt pust, uten at det gikk for langt unna Uncharted-kjernen.