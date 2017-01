Her er de mest innbringende spillene på Steam fra 2016

For første gang har Valve sluppet en ganske omfattende liste over hvilke som dro inn mest penger i det foregående året. I oversikten finner vi 100 spill, mange som er på salg i skrivende stund.

Valve har likevel valgt å ikke rangere spillene helt åpent. I stedet har de satt de hundre spillene inn i et rangeringssystem: platina for de 12 som har brakt inn mest, deretter gull for de 12 neste og sølv for de 16 neste. Resten av spillene rangere som bronse. Utenom disse fire rangstigene har ikke selskapet offentliggjort noe om hvem som gjorde hva best, så dette gjelder både spillsalg og mikrotransaksjoner.

Rocket League treffer fortsatt for mange. Bilde: Psyonix

De 12 spillene som topper lista er:

Rocket League

Dota 2

Grand Theft Auto V

Total War: Warhammer

Dark Souls III

Civilization VI

Tom Clancy's The Division

Counter-Strike: Global Offensive

Fallout 4

The Witcher 3: Wild Hunt

XCOM 2

No Man's Sky

At spill som Dota 2 og Counter-Strike: Global Offensive – med sine store spillerbaser og mikrotransaksjoner – er på lista, er ikke så veldig overraskende. At No Man's Sky og Total War: Warhammer dukker opp er mer overraskende, men ikke totalt uventet.

