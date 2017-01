Nintendo Switch har fått lanseringsdato og pris

Den andre offisielle presentasjonen av Nintendo Switch gikk av stabelen fredag morgen, og som ventet fikk vi servert håndfaste detaljer om slippdato og pris, samt om hvordan selve maskinen vil fungere.

Den bærbare stuekonsollen skal lanseres 3. mars 2017, og vil koste 299,99 dollar – som tilsvarer drøye 2500 kroner. Prisen i Norge er foreløpig ikke bekreftet, men trolig vil den ligge rundt 3000 kroner.

Batteritid og droppet regionsperre

Med intens spilling vil Nintendo Switch-batteriet kun overleve i 2,5 timer. Bilde: Nintendo

Batteritiden for Nintendo Switch i håndholdt modus har vært blant de mest etterspurte detaljene siden konsollen ble annonsert i fjor. Fredag kunne det japanske selskapet bekrefte at denne blir på mellom 2,5 og 6,5 timer, avhengig av hvor intens bruken er. Skjermen ble også bekreftet å bruke kapasitiv berøringsteknologi, og støtter en oppløsning på 720p.

Videre kunne Nintendo-president Tatsumi Kimishima fortelle at spillgiganten har endret filosofi og dropper regionsperre for Switch-konsollen. Dermed kan du kjøpe spill fra hvilken som helst region og spille dem uansett hvor i verden du oppholder deg.

Hva lagringsplass angår holder Nintendo imidlertid fast på å kun tilby dette i små doser. Nintendo Switch har en intern lagringskapasitet på 32 GB, mens minnekort kan brukes for å få litt ekstra plass.

Spenstige kontrollere

En nærmere kikk på Joy-Con-kontrollerne. Bilde: Nintendo of America

Kimishima overlot så scenen til Shinya Takahashi, leder for konsollens softwareutvikling, som blant annet gikk i nøyere detalj på Joy-Con-kontrollerne.

Som antydet i fjorårets annonseringstrailer vil de to små avtagbare kontrollerne – som følger med når du kjøper Nintendo Switch – kunne brukes som hver sin kontroller, slik at du alltid kan spille med en venn. Joy-Con-kontrollerne får også støtte for bevegelsesstyring, og har i tillegg et kamera som kan gjenkjenne enkle former og bevegelser, slik som tommelen opp eller stein, saks og papir.

Kontrollerne har en mottaker for å koble opp Amiibo-figurene dine, og en knapp på den venstre siden lar deg ta skjermbilder. En gang etter lansering vil denne også få muligheten for å ta opp video fra konsollen.

To forskjellige utgaver

Dette får du med i Nintendo Switch-pakken. Bilde: Skjermbilde, Nintendo

Nintendo Switch vil lanseres i to utgaver, men forskjellen er ikke veldig stor. Én pakke har grå Joy-Con-kontrollere, mens den andre får én blå og én rød kontroller. Med i pakken følger også konsollen, dokkingstasjonen, holder for Joy-Con-kontrollerne, strømkabel og en HDMI-kabel.

Ved siden av konsollen kommer det selvfølgelig også spill, og Nintendo fristet med over 80 spill som er under utvikling for konsollen. Kanskje viktigst for fansen kom også nyheten om at The Legend of Zelda: Breath of the Wild vil lanseres 3. mars, samtidig med Nintendo Switch.

Nytt for denne konsollen blir imidlertid en betaltjeneste for å spille på nettet, på linje med Sonys PlayStation Plus eller Microsofts Xbox Live Gold.

