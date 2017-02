Neste Call of Duty skal vende tilbake til seriens røtter

Det neste Call of Duty-spillet, som er ventet en gang mot slutten av 2017, vil ta skytespillserien med tilbake til sine røtter. Det avslørte Activision i en finansrapport som ble publisert denne uken.

Nøyaktig hvilke røtter det er snakk om er foreløpig uvisst, men det er ikke utenkelig at vi kan få et gjensyn med andre verdenskrig. Nye Call of Duty-spill har de siste årene blitt avduket i april eller mai, så det blir nok ikke lenge til vi får vite mer.

Skal blande nytt og gammelt

Det neste Call of Duty-spillet skal ha fokus på tradisjonelle kamper. Kanskje satt til Europa på 40-tallet? Bilde: Activision

I rapporten kunne Activisions Thomas Tippl røpe at tradisjonelle kamper igjen skal settes i fokus, som tyder på at serien kvitter seg med science fiction-settingen fra Call of Duty: Infinite Warfare.

Ifølge Activision-sjef Eric Hirshberg er målet å finne en balanse mellom å holde på det som gjør serien populær, samtidig som man introduserer nyskapende elementer i en setting fansen setter pris på.

Arbeidet med det nye spillet skal ha begynt for to år siden, og Hirshberg forteller at utgiveren gleder seg til å vise frem prosjektet. Det er Sledgehammer Games – studioet bak Call of Duty: Advanced Warfare fra 2014 – som skal stå for utviklingen.

Skuffende resultater for Infinite Warfare

Ikke alle satte pris på Infinite Warfares kamper i verdensrommet. Bilde: Activision

Mens fjorårets Call of Duty: Infinite Warfare introduserte litt nytenking til serien, noe fans har bedt om i lengre tid, ble kamper i verdensrommet ikke spesielt godt mottatt. Annonseringstraileren for spillet fikk slakt på YouTube, og ifølge Tippl var salgstallene lavere enn forventet:

– Det er tydelig at for en del av fansen vår falt ikke settingen i verdensrommet i smak, innrømmet utgiveren.

På tross av all kritikken rettet mot Infinite Warfare forteller Activision at Call of Duty-spillene fortsatt nyter stor popularitet. For åttende år på rad var skytespillserien den største i Nord-Amerika, og tre av de ti mest solgte spillene på den nåværende konsollgenerasjonen er Call of Duty-spill.

