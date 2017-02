Så mye bedre kjører PlayStation 4-spill på Pro-utgaven av konsollen

Etter lanseringen av PlayStation 4 Pro i fjor, har en del spill slippes fått oppgraderte utgaver som yter bedre enn på grunnmodellen, men for litt siden kunne vi melde om en ny funksjon som gjør at også vanlige PlayStation 4-spill vil kunne kjøre bedre på konsollen. Nå har denne Boost-funksjonen, som den heter, blitt testet ut.

Det er Eurogamer og Digital Foundry som nå har kjørt Boost-funksjonen gjennom et knippe tester for å se hvor stor mye bedre PlayStation 4-spill yter på Pro-versjonen av konsollen med Boost-modus aktivert, og det viser seg at forbedringene i noen tilfeller er markant. Videoene av testene ser du nederst i artikkelen.

Størst forskjell i bilspill

Forskjellene varierer sterkt fra spill til spill, og det testene avslørte var at det generelt er bilspill som tilsynelatende har størst utbytte av den nye funksjonen. En av testene innebar for eksempel å kjøre Project Cars med alle de mest krevende innstillingene, hvor man fant ytelsesforbedringer på minimum 35 prosent på PlayStation 4 Pro.

Forskjellen er ikke like merkbar i Assassin's Creed Unity. Bilde: YouTube/Digital Foundry

Project Cars er oppgitt med en bildefrekvens på 60 bilder per sekund på den vanlige PlayStation 4-versjonen, men havnet ofte på rundt 35 bilder per sekund under krevende forhold. Tidvis klarte Pro-konsollen under samme forhold rundt 50 bilder per sekund.

Mindre forskjell i Assassin's Creed

I snitt lå imidlertid forskjellen på rundt 14 prosent gjennom et helt løp. Assetto Corsa, et annet PlayStation 4-spill som er oppgitt med 60 bilder per sekund, lå stabilt på denne frekvensen på Pro-konsollen, mens den tidvis sank til 47 bilder per sekund på originalkonsollen.

Av andre spill som ble testet var Assassin's Creed Unity, hvor forskjellene var mindre. På PlayStation 4 Pro med Boost-funksjon aktivert lå spillet stabilt på 30 bilder per sekund under krevende forhold, og på vanlige PlayStation 4 så man reduksjoner ned til rundt 24 bilder per sekund under samme forhold.

