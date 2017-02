Nintendo Classic Mini skal ikke selges mer i Norden

Ifølge Spillsjappa.no fases nå retrokonsollen Nintendo Classic Mini ut. Nettbutikken hevder å ha fått beskjed om at den ettertraktede dingsen utgår fra sortimentet til Bergsala AB, Nintendos offisielle distributør i Norden, og at etter de siste par leveringene i mars og april blir det tomt.

Forhandleren går nå ut med opplysningene for å informere kundene om at ikke alle får levert bestillingene sine.

Du får neppe tak i en Nintendo Classic Mini. Bilde: Audun Rodem, Gamer.no

– Vi vil kontakte alle som står i kø hos oss og de som satte seg i køen sist vil få de triste nyhetene på epost først. Vi vil fortsatt følge køen slavisk selvfølgelig og de som står først til enhver tid vil få levert først. Vi kan bare beklage dette da vi først fikk beskjed om at vi snart kunne levere til alle og så kom kontrabeskjeden om at slik blir det ikke, skriver de på sin Facebook-side.

Gamer.no har fått bekreftet opplysningene om leveringsstopp fra en annen forhandler. Vi har også forespurt en kommentar fra den norske Bergsala-avdelingen, men har ikke hørt noe ennå. Vi oppdaterer saken når vi får svar.

Nettstedet Spillhistorie.no har derimot fått kontakt med Johan Lenngerd i Bergsala AB, som bekrefter opplysningene.

– Det stemmer at vi har meddelt butikkene om planlagte leveranser, og at det etter dette ikke kommer flere Nintendo Classic Mini: NES til Norden, sier han til nettstedet.

Stor suksess

Vi likte Nintendo Classic Mini godt. Se vår videoomtale. (Video: Gamer.no, Audun Rodem)

Nintendo Classic Mini er en liten konsoll som kommer med 30 innebygde spill. I pakken følger det også med en HDMI-kabel, USB-kabel til strøm og en håndkontroll. Det følger ikke med egen strømplugg, så USB-kablene må plugges inn i andre enheter med USB.

Maskinen er tilpasset moderne flatskjerm-TV-er, men du kan velge å kjøre spillene i det gamle 4:3-formatet, samt emulere skjermen fra en gammel 80-talls-TV. Ellers kommer de medfølgende spillene med mulighet for å lagre underveis i spillene via noe som heter «Suspend Points». Du kan bruke fire slike lagringspunkter per spill.

Siden lanseringen i november har konsollen vært utsolgt så godt som hele tiden, men har likevel greid å selge godt. For bare en uke siden rapporterte vi om at 1,5 millioner konsoller hadde blitt solgt på verdensbasis.

Det hele er veldig synd, for vi likte den lille konsollen godt:

Nintendo Classic Mini er et fint gjensyn, men én ting ødelegger »