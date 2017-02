Nintendo snur: Nintendo Classic Mini skal fortsatt selges i Norge

Tidligere denne uken skrev vi at Nintendo Classic Mini etter planen ikke skulle selges med i Norden. Dette fikk vi bekreftet fra flere nettbutikker, mens Nintendo-distributøren for området, Bergsala, bekreftet meldingen.

Skal fortsatt selges. Bilde: Audun Rodem, Gamer.no

Nå har vi fått kontrabeskjed: Nintendo Classic Mini skal fortsatt bli å finne hos norske forhandlere.

– Jeg kan bekrefte at produksjonen av Nintendo Classic Mini: Nintendo Entertainment System fortsetter, og at Nintendo of Europe vil fortsette med å sende ut konsoller på jevnlig basis, forteller pressekontakt i Bergsala, Inga-Brit Brækken til Gamer.no.

Utover dette har ikke distributøren noen kommentar om hva som har endret seg hos Nintendo eller hos dem.

Populær dings

Nintendo Classic Mini er en liten konsoll som kommer med 30 innebygde spill. I pakken følger det også med en HDMI-kabel, USB-kabel til strøm og en håndkontroll.

Maskinen er tilpasset moderne flatskjerm-TV-er, men du kan velge å kjøre spillene i det 4:3-format, eller legge på et filter som skal etterape skjermen fra en gammel 80-talls-TV.

Siden lanseringen i november har konsollen vært utsolgt så godt som hele tiden, men har likevel greid å selge godt. For bare en uke siden rapporterte vi om at 1,5 millioner konsoller hadde blitt solgt på verdensbasis.

At konsollen er tilbake på hyllene er hyggelig:

