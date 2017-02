The Legend of Zelda: Breath of the Wild er ferdig

Nesten tre år etter annonseringen av det som den gang skulle være et nytt Zelda-spill til Wii U, er Nintendo endelig ferdig med The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Det forteller Yasuyuki Honne fra Monolith Soft – et studio som har hjulpet Nintendo med utviklingen av spillet – på Twitter.

Etter mye venting er lanseringen av det neste Zelda-eventyret like rundt hjørnet. Bilde: Nintendo

Etter en lang ventetid med flere utsettelser skal det dermed en katastrofe av gigantiske proposjoner til for å hindre lanseringen av Breath of the Wild på Wii U og Switch den 3. mars. (Hverken Gamer.no eller undertegnede kan holdes ansvarlige for katastrofer som fremprovoseres av denne artikkelen, og som forsinker spillets utgivelse.)

Få forskjeller på versjonene

Enten du kjøper det nye Zelda-spillet på Switch eller holder deg til Wii U-versjonen, skal spillopplevelsen være så godt som den samme. I en uttalelse fra Nintendo tidligere i år kunngjorde utvikleren at oppløsningen og lydkvaliteten blir litt høyere på Switch, men ellers har begge versjonene samme bildefrekvens og nøyaktig samme innhold.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild går i en litt annen retning enn den vi har blitt vant til siden seriens overgang til tre dimensjoner med Ocarina of Time. Denne gangen er spillet satt til en åpen verden, der spillere blant annet får bryne seg på klassiske rollespillelementer.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild markerer en ny retning for den populære spillserien. Bilde: Nintendo

Spillet imponerte vår skribent da han fikk prøve det i fjor, men hvorvidt endringene til Zelda-formelen vil lykkes gjenstår å se:

– Det virker som om Nintendo har hørt på sine fans og bestemt seg for å utvide den populære spillserien til å minne mer om et rollespill, samtidig som de forsøker å la det være like tilgjengelig og enkelt som tidligere. Om de klarer å treffe den balansen gjenstår å se, skrev Jens Erik Vaaler.

